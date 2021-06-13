Мэр Тампы и директор округа в Нью-Йорке заключили пари на полуфинальную серию Кубка Стэнли

Исполнительный директор округа Нассау в Нью-Йорке Лаура Карран и мэр города Тампа Джейн Кастор объявили о дружеском пари на серию полуфинала Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс».
Если действующий чемпион НХЛ «Лайтнинг» побеждают «островитян» второй сезон подряд, то Кастор получит коллекцию деликатесов с Лонг-Айленда, в том числе пиццу, рогалики и фирменное пиво. В случае, если «Айлендерс» обыграют «Тампу», то Кастор отправит ящик пива и коробку сигар своему оппоненту по пари.
«Островитяне идут за Кубком. Все знают, что на Лонг-Айленде лучшая пицца, рогалики и лучший выбор крафтового пива, но я уверен, что они останутся в Нью-Йорке», — приводит слова Карран официальный сайт НХЛ.
«Лорду Стэнли здесь очень комфортно. Мы не откажемся от этого титула в ближайшее время», — ответил Кастор.
Напомним, первый матч между «Тампой» и «Айлендерс» пройдёт сегодня, 13 июня. Начало — в 22:00 мск.
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