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Кирилл Капризов опубликовал фотографии с рыбалки в родном посёлке

Кирилл Капризов опубликовал фотографии с рыбалки в родном посёлке
Никита Паглазов
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Нападающий сборной России и «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов поделился фотографией с подписчиками в «Инстаграме».

Капризов запечатлён вместе с друзьями и братом на рыбалке в родном посёлке хоккеиста — Кузедееве (Кемеровская область).

Фото доступно в инстаграм-аккаунте Капризова.

Подписчики отреагировали на пост форварда:

«Молодцы вы с Панарой».
«Кто-то в Дубай, кто-то на Сейшелах. А я домой, на родину! Красава, Каприз!!!»
«Дом это наше ВСЁ!!! УДАЧИ из Кемерово».
«Красавчик, вот и рыбалка на реке Кондома».

В сезоне-2020/2021 Капризов провёл 55 матчей за «Миннесоту» в регулярном чемпионате, набрав 51 (27+24) очко. В плей-офф нападающий сыграл в семи встречах, забросив две шайбы и отдав одну голевую передачу.

Также Капризов претендует на «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку НХЛ.

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