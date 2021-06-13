Кирилл Капризов опубликовал фотографии с рыбалки в родном посёлке

Нападающий сборной России и «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов поделился фотографией с подписчиками в «Инстаграме».



Капризов запечатлён вместе с друзьями и братом на рыбалке в родном посёлке хоккеиста — Кузедееве (Кемеровская область).

Фото доступно в инстаграм-аккаунте Капризова.

Подписчики отреагировали на пост форварда:



«Молодцы вы с Панарой».

«Кто-то в Дубай, кто-то на Сейшелах. А я домой, на родину! Красава, Каприз!!!»

«Дом это наше ВСЁ!!! УДАЧИ из Кемерово».

«Красавчик, вот и рыбалка на реке Кондома».



В сезоне-2020/2021 Капризов провёл 55 матчей за «Миннесоту» в регулярном чемпионате, набрав 51 (27+24) очко. В плей-офф нападающий сыграл в семи встречах, забросив две шайбы и отдав одну голевую передачу.



Также Капризов претендует на «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку НХЛ.