«Айлендерс» после второго периода минимально обыгрывают «Тампу»
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В эти минуты на стадионе «Амали-Арена» в Тампе проходит первый матч полуфинала плей-офф Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс». После второго периода счёт 0:1 в пользу гостей.
На 33-й минуте первую шайбу в матче забросил нападающий «Айлендерс» Мэтью Барзал с передачи Джоша Бейли.
Видео доступно в твиттер-аккаунте «Айлендерс».
Напомним, во втором раунде плей-офф НХЛ «Тампа» прошла «Каролину Харрикейнз» (4-1), а «Айлендерс» оказались сильнее «Бостон Брюинз» (4-2).
В другом полуфинальном матче «Монреаль Канадиенс» встретится с «Вегас Голден Найтс».
Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа», которая в финальном матче прошлого сезона обыграла «Даллас Старз» (4-2).
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