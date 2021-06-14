Главный тренер «Тампы» Джон Купер прокомментировал поражение в матче с «Айлендерс»

Главный тренер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Джон Купер подвёл итоги первого матча полуфинала Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:2, 0-1).



«Отношение к делу было на месте, желание бороться и настрой присутствовали, а вот ряд принятых решений был не лучшим», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, в воскресенье, 13 июня, в США стадионе «Амали-Арена» в Тампе прошёл первый матч полуфинала плей-офф Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс». Со счётом 2:1 победу праздновали гости. Одним из ключевых эпизодов матча стал гол «Айлендерс» на 5-й минуте 3-го периода, который позволил им удвоить преимущество в счёте благодаря роскошному щелчку от синей линии 26-летнего канадского защитника «островитян» Райана Пулока, прошившего прямым броском голкипера «Тампы» Андрея Василевского.