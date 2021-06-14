Мосалёв — о работе с Вудкрофтом: в 35 лет, после стольких сезонов, открыл для себя новое
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Нападающий минского «Динамо» Денис Мосалёв поделился мнением о работе с тренером белорусского клуба Крэйгом Вудкрофтом.
«Крэйг много внимания уделяет тактическому заданию, каждый должен придерживаться системы игры. Много технической подготовки. На тренировках отрабатываем входы в зону, броски, нестандартный приём шайбы, Крэйг и его помощники напоминают о правильном положении клюшек при обороне. В других командах, где играл, не уделяли столько внимания таким деталям. А для игры это очень важно. С виду это мелочи, но по итогу оказывают сильное влияние на результат. Получается, в 35 лет, после стольких сезонов в хоккее, открыл для себя что-то новое», — приводит слова Мосалёва официальный сайт минского клуба.
Новость по темеДенис Мосалёв подписал новый контракт с минским «Динамо»
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