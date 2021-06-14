Домашнюю арену «Спартака» на сезон-2021/2022 могут закрыть на 90 суток

Дворец спорта «Мегаспорт», в котором в сезоне-2021/2022 свои домашние матчи будет проводить московский «Спартак», могут закрыть на 90 суток, сообщает телеграм-канал «Оперштаб Москвы».
Объединение административно-технических инспекций города Москвы выявило грубые нарушения требований социального дистанцирования и использования масок на концерте группы «Звери», который прошёл в «Мегаспорте» 12 июня. Дворцу спорта грозит штраф до 1 млн рублей или закрытие на 90 суток.
Ранее стало известно, что московский «Спартак» будет проводить домашние матчи сезона-2021/2022 Континентальной хоккейной лиги на арене «Мегаспорт». Молодёжный состав будет принимать соперников на Малой арене спорткомплекса «Лужники».
Напомним, в сезоне-2020/2021 «Спартак» проводил домашние матчи на «ЦСКА-Арене».
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