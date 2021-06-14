Экс-форвард «Магнитки» и «Ак Барса» Харри Песонен вернулся в швейцарский «Лангнау»

Финский нападающий Харри Песонен подписал контракт с клубом «Лангнау Тайгерс», выступающим в Швейцарской хоккейной лиге, сообщается на официальном сайте команды из Лангнау.
Отмечается, что соглашение с 32-летним форвардом подписано на два сезона.
Напомним, Песонен с 2020 года играл в Континентальной хоккейной лиге. В июне 2020 года Песонен присоединился к магнитогорскому «Металлургу», контракт с которым был расторгнут уже в декабре прошлого года. После этого нападающий подписал соглашение с казанским «Ак Барсом».
В минувшем сезоне на счету Песонена 50 матчей в регулярке и 18 (7+11) очков при показателе полезности "-1". В плей-офф форвард набрал 5 (1+4) очков в 10 встречах при показателе полезности "+5".
До переезда в КХЛ Песонен выступал за «Лангнау Тайгерс».
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