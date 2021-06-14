Один из лучших нападающих ВХЛ перешёл в жлобинский «Металлург»

27-летний нападающий Александр Тимирёв перешел в клуб белорусской экстралиги — жлобинский «Металлург», сообщает официальный сайт клуба.



Минувший сезон Тимирёв начинал в клубе ВХЛ — «Югре», за которую сыграл семь матчей и отметился одной заброшенной шайбой, после чего перешёл в пензенский «Дизель», в составе которого принял участие в 32 играх регулярного чемпионата и набрал 36 (20+16) баллов при показателе полезности «+12». В плей-офф отметился 4 (1+3) очками в восьми матчах.



По итогам регулярного сезона Тимирёв вошёл в топ-10 бомбардиров лиги (девятое место — 37 (21+16) баллов) и стал пятым снайпером ВХЛ, забросив 21 шайбу в 39 матчах.



Также Александр имеет опыт игры в КХЛ в составе «Нефтехимика», где суммарно он провёл 13 игр и отметился двумя результативными передачами.