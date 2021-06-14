«Бостон» объявил о подписании контракта с шведским нападающим Фрёденом

Генеральный менеджер «Бостон Брюинз» Дон Суини объявил о том, что клуб подписал контракт с форвардом Йеспером Фрёденом.
Как сообщает официальный сайт «Бостона», между клубом и игроком заключён контракт на 1 год с зарплатой $ 842 500 долларов.
«Мы очень рады видеть Йеспера в нашей организации. Мы отслеживали его рост в шведской лиге, где он показал себя очень продуктивным, конкурентоспособным и умным игроком. Йеспер очень рад присоединиться к нашей команде и возможности побороться за место в составе», — заявил Суини.
26-летний Фрёден провёл 52 матча в сезоне-2020/2021 в составе шведского «Шеллефтео», забив 22 гола и отдав 18 голевых передач. Также нападающий выступал в составе сборной Швеции на чемпионате мира в Риге, сыграв в пяти матчах и набрав 4 (3+1) очка.
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