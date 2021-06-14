Дебур: не понимаю, почему мы проигрывали первые матчи серии. Каждый соперник — новая глава

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Питер Дебур поделился мнением о предстоящем матче полуфинала Кубка Стэнли с «Монреалем».
«Мы не хотим начинать с поражения, особенно дома. Не знаю, почему мы до сих пор не выигрывали первый матч серии, но каждый новый соперник — новая глава. Думаю, будем готовы к игре. Мы понимаем важность момента.
Очень надеюсь, что сможем показать хорошую игру и победить. А если мы этого не сделаем, то, думаю, мы уже доказали, что можем вернуться в любой момент и показать нашу силу», — приводит слова Дебура официальный сайт НХЛ.
Напомним, полуфинальная серия «Вегаса» с «Монреалем» начнётся во вторник, 15 июня. Старт первой игры — в 4:00 по московскому времени. «Голден Найтс» дошли минимум до полуфинала Кубка Стэнли в третий раз за четыре года существования организации. Клуб был основан в 2017 году, за это время он вышел в один финал Кубка Стэнли (сезон-2017/2018, поражение от «Вашингтон Кэпиталз» — 1-4), а в сезоне-2019/2020 участвовал в финале Западной конференции (уступил «Далласу» — 1-4).
- 14 июня 2021
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