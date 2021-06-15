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Александр Романов завершил первый матч серии с «Вегасом» с полезностью «-2»

Александр Романов завершил первый матч серии с «Вегасом» с полезностью «-2»
Сергей Емельянов
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В первом полуфинальном матче Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» дома обыграл «Монреаль Канадиенс» со счётом 4:1 и повёл в серии плей-офф 1-0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ши Теодор, Алек Мартинес, Маттиас Янмарк и Ник Холден. За «Канадиенс» единственный гол забил Коул Кофилд.

Российский защитник «Монреаля» Александр Романов за 15.11 на площадке заработал показатель полезности «-2». Александр находился на льду в эпизодах с голами Мартинеса и Янмарка во втором периоде. В этом матче 21-летний россиянин также отметился одним заблокированным броском и двумя силовыми приёмами. В первом периоде Романов провёл эффектный хит против ведущего защитника «Вегаса» Алекса Пьетранджело.

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