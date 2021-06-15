NBC Sports: Василевский – главный претендент на «Конн Смайт Трофи» после двух раундов

NBC Sports составил рейтинг претендентов на приз «Конн Смайт Трофи» – лучшему игроку Кубка Стэнли. Список составлен на основе прошедших двух раундов плей-офф.



Первое место в рейтинге занимает российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, третье – его одноклубник и соотечественник, форвард Никита Кучеров. На втором месте расположился голкипер «Монреаля» Кэри Прайс.



1. Андрей Василевский («Тампа»)

2. Кэри Прайс («Монреаль Канадиенс»)

3. Никита Кучеров («Тампа»)

4. Марк Стоун («Вегас Голден Найтс»)

5. Жан-Габриель Пажо («Нью-Йорк Айлендерс»)

6. Марк-Андре Флёри («Вегас»)

7. Джош Бейли («Айлендерс»)

8. Макс Пасиоретти («Вегас»)

9. Тайлер Тоффоли («Монреаль»)

10. Семён Варламов («Айлендерс»)