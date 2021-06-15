Купер: Василевский — боец. Он отвечает за свою игру и не расклеивается, если что-то не так

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал игру голкипера команды Андрея Василевского.



«Васи – боец. Он берёт на себя ответственность за свою игру и не расклеивается, если что-то идёт не так. Василевский выиграл шесть кубковых серий подряд, и в этой серии я ожидаю от него такой же игры, как в тех», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.



Напомним, первый матч полуфинала Кубка Стэнли между «Тампой» и «Айлендерс» завершился со счётом 1:2 в пользу «островитян».



Одним из ключевых эпизодов матча стал гол «Айлендерс» на 5-й минуте 3-го периода, который позволил им удвоить преимущество в счёте благодаря щелчку от синей линии 26-летнего канадского защитника «островитян» Райана Пулока, прошившего прямым броском голкипера «Тампы» Андрея Василевского.



Следующий матч между командами состоится в среду, 16 июня. Начало – 3:00 мск.