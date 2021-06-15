Защитник «Вегаса» Теодор стал первой звездой матча с «Монреалем»

«Вегас Голден Найтс» одержали победу в первом матче полуфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» (4:1).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ши Теодор, Алек Мартинес, Маттиас Янмарк и Ник Холден. За «Канадиенс» единственный гол забил Коул Кофилд.
Первой звездой матча был признан защитник «Вегаса» Ши Теодор, набравший 2 (1+1) очка. Второй – форвард «Голден Найтс» Райлли Смит, отдавший две голевые передачи. Третья звезда – голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флёри, совершивший 27 сейвов.
Следующий матч серии между этими командами пройдёт 17 июня. Начало – в 4:00 мск.
Напомним, на предыдущей стадии турнира «Вегас» победил «Колорадо Эвеланш» со счётом 4-2 в серии, а «Монреаль» оказался сильнее «Виннипег Джетс» — 4-0.
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