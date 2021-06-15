Холден установил снайперский рекорд «Вегаса» в плей-офф. В регулярке у него ноль голов

В первом полуфинальном матче Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» дома обыграл «Монреаль Канадиенс» со счётом 4:1 и повёл в серии плей-офф 1-0.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ши Теодор, Алек Мартинес, Маттиас Янмарк и Ник Холден. 34-летний Холден стал первым защитником в истории «Вегаса», кому удалось отличиться в двух матчах кряду в плей-офф НХЛ. Ранее канадский защитник поразил ворота «Колорадо Эвеланш» в шестом матче второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли.

Примечательно, что в регулярном чемпионате опытный защитник провёл 17 матчей, в которых отметился всего двумя результативными передачами при отсутствии заброшенных шайб. В конце марта «Вегас» выставлял Ника на драфт отказов, однако хоккеиста оттуда не забрали.