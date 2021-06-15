Главный тренер «Монреаля» Дюшарм прокомментировал поражение в матче с «Вегасом»

Главный тренер «Монреаля» Доминик Дюшарм подвёл итоги встречи в полуфинале Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (1:4, 0-1).



«Мне понравилось наше начало. Но после того, как мы несколько раз удалились, мы стали немного менее опасны и не так хороши с при игре с шайбой, не создавая большого количества моментов. Наша атакующая игра была не очень качественной. Это то, над чем нам предстоит работать.



«Мы будем приспосабливаться к сопернику, мы знаем, что можем это сделать. И, самое главное, знаем как. Это должно повлиять на темп нашей игры», — приводит слова Дюшарма официальный сайт НХЛ.



Второй матч между «Канадиенс» и «Голден Найтс» состоится в четверг, 17 июня. Начало — в 4:00 по московскому времени.

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