Прайс: защитники «Вегаса» здорово подключались к атаке. Изучим этот момент

Вратарь «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс подвёл итоги первого матча серии 1/2 финала Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (1:4).



«У нас было отличное начало. Мы вышли заведёнными. Они ускорили темп и стали играть лучше во втором периоде, но первый период показал, что мы можем играть с ними.



Да, вы правы — защитники „Вегаса“ здорово подключались к атаке и находили свободное пространство в нашей обороне. При том, что наши защитники сыграли хорошо. Но что есть, то есть. Мы изучим этот момент и постараемся стать тут лучше», — приводит слова Прайса официальный сайт НХЛ.



Второй матч между «Канадиенс» и «Голден Найтс» состоится в четверг, 17 июня. Начало встречи — в 4:00 по московскому времени.



Напомним, на предыдущей стадии турнира «Вегас» победил «Колорадо Эвеланш» со счётом 4-2 в серии, а «Монреаль» оказался сильнее «Виннипег Джетс» — 4-0.