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ЦСКА объявил о переходе шведского форварда Валльмарка

ЦСКА объявил о переходе шведского форварда Валльмарка
Никита Паглазов
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Московский ЦСКА объявил о переходе шведского нападающего Лукаса Валльмарка.

Как сообщает официальный сайт клуба, игрок заключил однолетний контракт.

Валльмарк был выбран на драфте НХЛ-2014 «Каролиной» под общим 97-м номером, с которой вскоре подписал трёхлетний контракт. Всего в НХЛ 25-летний нападающий, выступавший также за «Флориду» и «Чикаго», провёл 187 матчей и набрал 59 (23+36) очков.

В сезоне-2020/2021 в составе «Флориды Пантерз» форвард сыграл в четырёх матчах.

Валльмарк стал пятым шведом в составе ЦСКА и вторым нападающим из НХЛ, перешедшим в команду в это межсезонье. В начале июня ЦСКА заключил контракт c обладателем Кубка Стэнли и чемпионом мира в составе сборной Швеции — нападающим «Калгари» Юакимом Нордстрёмом.

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