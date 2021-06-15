Нападающий Александр Хохлачёв вернулся в московский «Спартак».
О переходе объявил официальный «твиттер» команды. Контракт с нападающим заключён сроком на один сезон.
В прошедшем сезоне Хохлачёв выступал в составе «Авангарда», выиграв с клубом Кубок Гагарина. В 59 матчах регулярного чемпионата он набрал 35 (11+24) очков при показателе полезности "+16", в плей-офф сыграл в 23 встречах и набрал 5 (1+4) результативных баллов при показателе полезности "+2".
Отметим, что форвард является воспитанником команды. Хохлачёв уже дважды выступал за московский «Спартак» — в сезоне-2012/2013, а также с 2017 по 2020 год. В составе красно-белых он сыграл в 320 матчах, набрав 183 (72+111) очка. Также Хохлачёв с 2014 по 2016 год находился в системе клуба НХЛ — «Бостон Брюинз», сыграв в общем девять матчей.
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