Нападающий Александр Хохлачёв вернулся в московский «Спартак».



О переходе объявил официальный «твиттер» команды. Контракт с нападающим заключён сроком на один сезон.

В прошедшем сезоне Хохлачёв выступал в составе «Авангарда», выиграв с клубом Кубок Гагарина. В 59 матчах регулярного чемпионата он набрал 35 (11+24) очков при показателе полезности "+16", в плей-офф сыграл в 23 встречах и набрал 5 (1+4) результативных баллов при показателе полезности "+2".



Отметим, что форвард является воспитанником команды. Хохлачёв уже дважды выступал за московский «Спартак» — в сезоне-2012/2013, а также с 2017 по 2020 год. В составе красно-белых он сыграл в 320 матчах, набрав 183 (72+111) очка. Также Хохлачёв с 2014 по 2016 год находился в системе клуба НХЛ — «Бостон Брюинз», сыграв в общем девять матчей.