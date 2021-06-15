Спортивный директор и главный тренер «Сочи» прокомментировали подписание Хелльберга

Спортивный директор «Сочи» Андрей Зюзин и главный тренер клуба Евгений Ставровский поделились мнением о подписании контракта с голкипером Магнусом Хелльбергом.
«В результате переговоров нам удалось добиться перехода в команду одного из сильнейших вратарей лиги на данный момент. Было непросто заполучить топового голкипера в нашу команду, но мы приложили максимум своих усилий и довольны тем, что Магнус оказался в «Сочи». Могу заверить, что комплектование команды на этом не заканчивается, следите за новостями», – цитирует спортивного директора «Сочи» Андрея Зюзина официальный сайт клуба.
«Как тренер я очень рад тому, что наш состав пополнил такой классный игрок. Магнус – не только хороший вратарь, но и игрок, который знает, что значит играть в плей-офф, а главное, побеждать в нокаут-раунде. Игрок такого калибра определённо добавит уверенности нашей команде», – сказал главный тренер «Сочи» Евгений Ставровский.
В прошедшем сезоне голкипер провёл 21 матч в регулярном чемпионате и оформил два шат-аута, в плей-офф на его счету два сухих матча из 10.
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