Спортивный директор и главный тренер «Сочи» прокомментировали подписание Хелльберга

Спортивный директор «Сочи» Андрей Зюзин и главный тренер клуба Евгений Ставровский поделились мнением о подписании контракта с голкипером Магнусом Хелльбергом.

«В результате переговоров нам удалось добиться перехода в команду одного из сильнейших вратарей лиги на данный момент. Было непросто заполучить топового голкипера в нашу команду, но мы приложили максимум своих усилий и довольны тем, что Магнус оказался в «Сочи». Могу заверить, что комплектование команды на этом не заканчивается, следите за новостями», – цитирует спортивного директора «Сочи» Андрея Зюзина официальный сайт клуба.

«Как тренер я очень рад тому, что наш состав пополнил такой классный игрок. Магнус – не только хороший вратарь, но и игрок, который знает, что значит играть в плей-офф, а главное, побеждать в нокаут-раунде. Игрок такого калибра определённо добавит уверенности нашей команде», – сказал главный тренер «Сочи» Евгений Ставровский.

В прошедшем сезоне голкипер провёл 21 матч в регулярном чемпионате и оформил два шат-аута, в плей-офф на его счету два сухих матча из 10.