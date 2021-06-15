Нападающий «Монреаля»: играем против нового соперника, серия с «Вегасом» только началась

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Филлип Дано прокомментировал поражение от «Вегас Голден Найтс» в первом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли (1:4).
«У нас не всё сегодня получилось. Но какие-то моменты были хорошими, и мы снова вспомнили атмосферу полных трибун. Для нас это отличный вызов. Мы вышли из своего дивизиона, играем против нового соперника. Серия только началась, мы перестроимся и сделаем всё, чтобы в среду показать себя лучше», – цитирует Дано официальный сайт Национальной хоккейной лиги на русском языке.
В первом полуфинальном матче Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» дома обыграл «Монреаль Канадиенс» со счётом 4:1 и повёл в серии плей-офф 1-0.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ши Теодор, Алек Мартинес, Маттиас Янмарк и Ник Холден. За «Канадиенс» единственный гол забил Коул Кофилд.
- 15 июня 2021
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