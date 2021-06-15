Валльмарк: хочу приехать в Москву и помочь команде выиграть Кубок Гагарина

Новичок московского ЦСКА Лукас Валльмарк дал первое интервью после перехода в стан армейцев.
«Это здорово – стать частью ЦСКА. Это отличная команда с богатой историей, которая хочет выиграть кубок, и это классно! Действительно, в команде целая шведская диаспора. Я разговаривал с Юакимом Нордстрёмом, потому что мы с ним знакомы – играли вместе пару лет назад.
Цели? Я хочу приехать в Москву и помочь команде выиграть Кубок Гагарина. Это всё, о чём я думаю. Перед тем, как лететь в Москву, я планирую побыть дома в своём родном городе в Швеции. Проведу время с друзьями и с семьёй», – цитирует Валльмарка официальный сайт ЦСКА.
Валльмарк был выбран на драфте НХЛ-2014 под общим 97-м номером «Каролиной», с которой вскоре подписал трёхлетний контракт. Всего в НХЛ 25-летний нападающий, выступавший также за «Флориду» и «Чикаго», провёл 187 матчей и набрал 59 (23+36) очков.
В сезоне-2020/2021 в составе «Флориды Пантерз» форвард сыграл в четырёх матчах.
Валльмарк стал пятым шведом в составе ЦСКА и вторым нападающим из НХЛ, перешедшим в команду в это межсезонье. В начале июня ЦСКА заключил контракт c обладателем Кубка Стэнли и чемпионом мира в составе сборной Швеции — нападающим «Калгари» Юакимом Нордстрёмом.
- 15 июня 2021
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