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Кучеров догнал Зубова в списке самых результативных россиян в истории плей-офф НХЛ

Кучеров догнал Зубова в списке самых результативных россиян в истории плей-офф НХЛ
Сергей Емельянов
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Во втором матче полуфинала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 4:2 и сравнялась в серии – 1-1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брейден Пойнт, Ондржей Палат, Ян Рутта и Виктор Хедман. Российский форвард Никита Кучеров за 19.03 на площадке сделал три результативные передачи, дважды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+2».

Третье результативное действие в матче стало для Кучерова 117-м набранным очком за карьеру в плей-офф НХЛ, что является четвёртым результатом в истории среди россиян. Форвард «молний» повторил результат знаменитого защитника Сергея Зубова.

Впереди располагаются капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (135 очков), нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин (174 очка) и завершивший карьеру Сергей Фёдоров (176 очков).

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