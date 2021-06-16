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Хедман вошёл в топ-5 защитников по голам в матчах плей-офф НХЛ в ворота одной команды

Хедман вошёл в топ-5 защитников по голам в матчах плей-офф НХЛ в ворота одной команды
Сергей Емельянов
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Во втором матче полуфинала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 4:2 и сравнялась в серии – 1-1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брейден Пойнт, Ондржей Палат, Ян Рутта и Виктор Хедман. Шведский защитник в девятый раз за карьеру забил в ворота «Айлендерс» в матчах плей-офф НХЛ. Благодаря этому Виктор вошёл в топ-5 защитников по голам в матчах плей-офф в ворота одной команды.

Рекорд в этой номинации принадлежит Бобби Орру, который 12 раз огорчал «Нью-Йорк Рейнджерс» в матчах Кубка Стэнли. Второе место занимает Денис Потвин с 11 точными бросками в ворота «Филадельфии Флайерз», столько же раз Пол Райнхарт забивал в матчах с «Эдмонтон Ойлерз». На четвёртой строчке располагается Пол Коффи с 10 голами в ворота «Виннипег Джетс».

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