Пойнт – о полуфинале с «Айлендерс»: серия будет долгой и трудной

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт после победы во втором матче серии третьего раунда плей-офф НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:2, 1-1) поделился мнением о серии.

«У нас в команде отличная группа лидеров, которая уберегает коллектив от спадов и витания в облаках. Сложно указывать пальцем на кого-то одного. Пока всё идет хорошо, хотя довольствоваться этим не стоит. Серия будет долгой и трудной. Теперь надо готовиться к следующему матчу», – цитирует Пойнта официальный сайт Национальной хоккейной лиги на русском языке.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брейден Пойнт, Ондржей Палат, Ян Рутта и Виктор Хедман. Российский форвард Никита Кучеров за 19.03 на площадке сделал три результативные передачи, дважды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+2».