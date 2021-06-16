Купер: в третьем матче с «Айлендерс» нужно сыграть ещё сильнее

Главный тренер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Джон Купер после победы во втором матче серии третьего раунда плей-офф НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:2, 1-1) поделился мнением о текущем розыгрыше Национальной хоккейной лиги.
«Странный год. Можно сколько угодно изучать соперника из другого дивизиона по видео, но настоящее понимание всё равно придёт только когда ты встретишься с ним лицом к лицу. Во второй игре мы выглядели куда лучше, чем в первой. Но не стоит думать, что этого достаточно, чтобы взять третий матч в Нью-Йорке. Там нам нужно будет сыграть ещё сильнее», – цитирует Купера официальный сайт Национальной хоккейной лиги на русском языке.
Напомним, что по итогам матча двое россиян вошли в топ-3 лучших игроков. Нападающий Никита Кучеров стал первой звездой матча, голкипер Андрей Василевский – второй.
- 16 июня 2021
-
11:29
-
10:33
-
10:23
-
10:15
-
10:08
-
10:01
-
09:52
-
09:19
-
09:12
-
09:06
-
08:33
-
07:35
-
07:20
-
07:15
-
07:04
-
07:00
-
06:51
-
06:44
-
06:36
-
06:32
-
06:28
-
06:19
-
06:13
-
06:05
-
05:57
-
05:03
-
04:26
-
03:51
-
03:08
- 15 июня 2021
-
22:45
-
22:35
-
22:03
-
21:52
-
20:27
-
20:22