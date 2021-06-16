Купер: в третьем матче с «Айлендерс» нужно сыграть ещё сильнее

Главный тренер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Джон Купер после победы во втором матче серии третьего раунда плей-офф НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:2, 1-1) поделился мнением о текущем розыгрыше Национальной хоккейной лиги.

«Странный год. Можно сколько угодно изучать соперника из другого дивизиона по видео, но настоящее понимание всё равно придёт только когда ты встретишься с ним лицом к лицу. Во второй игре мы выглядели куда лучше, чем в первой. Но не стоит думать, что этого достаточно, чтобы взять третий матч в Нью-Йорке. Там нам нужно будет сыграть ещё сильнее», – цитирует Купера официальный сайт Национальной хоккейной лиги на русском языке.

Напомним, что по итогам матча двое россиян вошли в топ-3 лучших игроков. Нападающий Никита Кучеров стал первой звездой матча, голкипер Андрей Василевский – второй.