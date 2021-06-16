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Чинахов прокомментировал свою идею привезти Кубок Гагарина на могилы Черепанова и Вьюхина

Чинахов прокомментировал свою идею привезти Кубок Гагарина на могилы Черепанова и Вьюхина
Владимир Лаевский
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Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Егор Чинахов, ставший обладателем Кубка Гагарина — 2021 в составе «Авангарда», рассказал о решении привезти трофей на могилы Алексея Черепанова и Александра Вьюхина.

«Я заранее или спонтанно решил приехать с Кубком Гагарина к могилам Алексея Черепанова и Александра Вьюхина? Это произошло, когда определились даты, в которые Кубок Гагарина будет у каждого из членов команды. Тогда сели с мамой и решали, что будем делать.

Я лично был знаком с Сашей Вьюхиным, поэтому хотелось к нему привезти трофей. И тем более к Алексею Черепанову — я следил за его карьерой, это был мой кумир детства. Ну или если не кумир, то всё равно очень вдохновляла его игра. Поэтому наше с мамой совместное решение было повезти Кубок Гагарина на их могилы.

Мне было 10 лет, когда Вьюхин погиб с «Локомотивом» в авиакатастрофе? Они с моей мамой были хорошими друзьями. Он мне обещал привезти чемпионскую клюшку, постоянно давал поиграть в блин с ловушкой. А в итоге так получилось, что я ему привёз кубок. Думаю, ему было бы приятно», — приводят слова Чинахова «Известия».

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