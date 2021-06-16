«Сибирь» и «Северсталь» совершили обмен, сообщает агентство Winners на своей странице в «Инстаграме».
27-летний защитник Николай Тимашов продолжит карьеру в составе череповецкого клуба. Взамен «Сибирь» получит денежную компенсацию.
В минувшем сезоне игрок обороны провёл 38 матчей и набрал 6 (2+4) очков при показателе полезности «-1».
Напомним, Тимашов в сентябре 2020 года в результате обмена из «Автомобилиста» перешёл в «Сибирь». Российский защитник пополнил состав «Автомобилиста» в 2015 году, проведя в клубе три года. Затем по одному сезону игрок обороны провёл в «Нефтехимике» и «Сибири» и в мае прошлого года вернулся в екатеринбургский клуб.
В позапрошлом сезоне Тимашов в общей сложности провёл 54 матча, в которых отметился пятью результативными передачами при показателе полезности «+1». Также за карьеру в КХЛ Тимашов защищал цвета магнитогорского «Металлурга» и «Нефтехимика».
- 16 июня 2021
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