Эдмундсон — о Питри: мы скучали по такому игроку и хотели, чтобы он вернулся в состав

Защитник «Монреаль Канадиенс» Джоэль Эдмундсон поделился мнением о возвращении в состав защитника Джеффа Питри перед второй встречей полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (3:2, 1-1).
«Весь сезон Питри был нашим лучшим защитником. Конечно, мы все скучали по такому игроку и очень хотели, чтобы он как можно быстрее вернулся в состав. Было очень приятно увидеть, что Джефф снова с нами. Для меня не стало сюрпризом, когда я узнал, что Питри в составе. Я разговаривал с ним об этом в последние пару дней. Он очень хотел вернуться. И посмотрите в его глаза. Он так заряжен уже неделю, и его взгляд может навести ужас на любого соперника», — цитирует Эдмундсона официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, во втором матче полуфинальной серии «Монреаль» обыграл «Вегас» 3:2, Питри набрал одно очко, Эдмундсон — два.
- 17 июня 2021
-
10:45
-
10:28
-
10:00
-
09:55
-
09:35
-
09:25
-
09:09
-
09:00
-
08:52
-
08:45
-
08:37
-
06:47
- 16 июня 2021
-
23:54
-
23:45
-
23:17
-
22:55
-
22:34
-
22:12
-
21:41
-
21:11
-
20:31
-
20:09
-
19:57
-
19:41
-
19:10
-
19:00
-
18:25
-
17:45
-
17:15
-
16:40
-
16:01
-
15:59
-
15:23
-
12:56
-
11:29