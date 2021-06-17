Эдмундсон — о Питри: мы скучали по такому игроку и хотели, чтобы он вернулся в состав

Защитник «Монреаль Канадиенс» Джоэль Эдмундсон поделился мнением о возвращении в состав защитника Джеффа Питри перед второй встречей полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (3:2, 1-1).

«Весь сезон Питри был нашим лучшим защитником. Конечно, мы все скучали по такому игроку и очень хотели, чтобы он как можно быстрее вернулся в состав. Было очень приятно увидеть, что Джефф снова с нами. Для меня не стало сюрпризом, когда я узнал, что Питри в составе. Я разговаривал с ним об этом в последние пару дней. Он очень хотел вернуться. И посмотрите в его глаза. Он так заряжен уже неделю, и его взгляд может навести ужас на любого соперника», — цитирует Эдмундсона официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, во втором матче полуфинальной серии «Монреаль» обыграл «Вегас» 3:2, Питри набрал одно очко, Эдмундсон — два.