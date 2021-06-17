Фридман: Хэмоник готов рассмотреть предложения не только из Западной Канады

Защитник «Ванкувер Кэнакс» Трэвис Хэмоник готов рассмотреть предложения не только из Западной Канады, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

«Говорят, что Трэвис Хэмоник, который последние несколько сезонов оставался в Западной Канаде, готов рассмотреть все варианты, если выйдет на рынок. У «Ванкувера» всё ещё есть время на переподписание игрока», — написал Фридман в «Твиттере».

28 июля игрок может получить статус неограниченно свободного агента.

Напомним, с 2017 по 2020 год Хэмоник играл за «Калгари Флэймз», после чего перешёл в «Ванкувер».

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Хэмоник провёл 38 матчей в регулярном чемпионате и набрал 10 очков: забросил три шайбы и отдал семь результативных передач.