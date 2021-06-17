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«Мои дети отказывались на меня смотреть». Защитник «Монреаля» Питри — о своих глазах

«Мои дети отказывались на меня смотреть». Защитник «Монреаля» Питри — о своих глазах
Никита Паглазов
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Защитник «Монреаля» Джефф Питри рассказал о своём внешнем виде после второго матча полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Вегасом» (3:2, 1-1).

«Всё это связано с произошедшим инцидентом, не буду вдаваться в подробности по этому поводу. Когда я вернулся домой, мои дети были в школе. И моя жена предупредила их о моём виде. Потом они пришли и отказывались на меня смотреть. Но затем они решили, что я буду злодеем, а они супергероями, и мы начали играть. В итоге это помогло им расслабиться и почувствовать себя немного комфортнее», — приводит слова Питри официальный сайт НХЛ.

В нынешнем розыгрыше плей-офф защитник сыграл в 11 матчах и набрал 4 (0+4) балла при показателе полезности «+1».

Третий матч между «Вегасом» и «Монреалем» состоится в субботу, 19 июня. Начало — в 3:00 мск.

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