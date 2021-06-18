Василевский пропускает не более 1 шайбы в 4 гостевых матчах плей-офф подряд

«Тампа-Бэй Лайтнинг» в третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли в гостях обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 2:1 (2-1).



Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский, ставший первой звездой прошедшей встречи, сыграл четвёртый гостевой матч подряд в текущем плей-офф, в котором он пропустил не более одной шайбы. Он повторил достижение четырёх голкиперов, один из которых – россиянин Евгений Набоков.



Рекордсменами в данном показателе являются два голкипера – Мартин Бродо («Нью-Джерси», 2000) и Юхан Хедберг («Питтсбург», 2001), имеющие серии из пяти матчей с 0 или 1 пропущенными голами в Кубке Стэнли.

Следующий матч между «Айлендерс» и «Тампой» пройдёт в воскресенье, 20 июня. Стартовый свисток — в 3:00 по московскому времени.