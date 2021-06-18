Стэмкос: на гостевых матчах невероятная атмосфера. Но мы все равно оказываемся на высоте

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос поделился мнением о третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:1, 2-1).



«Это зрелость. И опыт, который мы продолжаем накапливать. Ты просто обязан иметь переключатель, который переводит тебя на следующий уровень — в каждом новом матче. Потому что это битва, которая идёт каждый день, и чем дальше, тем сложнее становится.



Все верят в систему. Мы знаем, в чём заключается наша работа, мы говорили об этом между вторым и третьим периодами. Когда мы ведём в одну шайбу в третьем периоде кубкового матча, то знаем, что надо делать. Мы делали это неоднократно.



В каждом раунде, котором мы участвуем, на гостевых трибунах невероятная атмосфера. Во Флориде фанаты были великолепны, как и в Каролине. И здесь, в Нью-Йорке, также потрясающе болеют. Но мы всё равно оказались на высоте», — приводит слова Стэмкоса официальный сайт НХЛ.



Следующий матч серии пройдёт в воскресенье, 20 июня. Начало — в 3:00 мск.