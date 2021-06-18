Житник: Галлану будет очень тяжело в «Рейнджерс», это особый клуб для США и НХЛ

Олимпийский чемпион Алексей Житник прокомментировал назначение Жерара Галлана на пост главного тренера «Нью-Йорк Рейнджерс».



«Нужно понимать, что «Нью-Йорк Рейнджерс» — особый клуб для США и для НХЛ, каждый тренер мечтает здесь поработать, несмотря на высокое давление. Думаю, что список претендентов на вакантный пост был очень длинным, наверняка рассматривались и Майк Бэбкок, и Джон Торторелла, и другие элитные тренеры. Тем не менее выбор сделан в пользу Галлана.



Не могу сказать, что я сильно удивлён назначению. У Галлана здесь отличная репутация, например, именно он в роли тренера запускал «Вегас», который в первый же год своего существования вышел в финал Кубка Стэнли, что само по себе сенсация и показатель классной работы. Отличное реноме у Галлана и как у игрока — когда я стартовал в НХЛ в начале девяностых годов, не раз пересекался с ним, универсальным центром «Детройта», на площадке.



Наверное, сюрпризом для меня стали срок и сумма контракта с «Рейнджерс» — четыре года, 14 миллионов долларов. Длинный договор на отличную по тренерским меркам сумму. Получается, вокруг Галлана «Рейнджеры» будут строить новую команду.



Титул чемпиона мира Канадой был выигран очень эффектно, как говорится, с низких акций, с недооценки со стороны соперников. Такие истории в Северной Америке любят и ценят. Думаю, контракт с «Рейнджерс» — бонус к золоту чемпионата мира.



У «Рейнджеров» — молодой и талантливый состав, но в прошедшем сезоне просматривалась анархия, были скандалы вокруг клуба. Команда там перспективная, но сырая, работы очень много. Последний, кто выдержал здесь давление, — Майк Кинэн, в 1994 году завоевавший Кубок Стэнли. Понятно, что Галлану будет очень тяжело, но клуб в него вложился, это облегчит работу», — приводит слова Житника Russia-Hockey.