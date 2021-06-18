Форвард «Айлендерс» Мартин: мы — команда ветеранов. Осознание самих себя помогает на пути

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтт Мартин подвёл итоги встречи с «Тампа-Бэй Лайтнинг» в рамках полуфинала Кубка Стэнли (1:2, 1-2).
«Мы — команда ветеранов. И стараемся убрать всё лишнее, что попадается нам на пути. Нам помогает самообладание и осознание самих себя на этом кубковом пути, мы придерживаемся своего плана игры, и это всегда приносило нам успех. Очевидно, что в концовке мы очень хотели забить важнейший второй гол, который позволил бы добиться ничьей.
Да, мы сравняли счёт, затем Пойнт снова вывел «Тампу» вперёд. Мы создавали хорошие шансы у чужих ворот. Мы всегда играем уверенно, потому что верим, что у нас хорошая команда. Конечно, всегда хочется вести в счёте. Но мы считаем, что умеем спасать и те матчи, в которых уступаем», — цитирует Мартина официальный сайт НХЛ.
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