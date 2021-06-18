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Главный тренер «Айлендерс» Тротц прокомментировал поражение команды в игре с «Тампой»

Главный тренер «Айлендерс» Тротц прокомментировал поражение команды в игре с «Тампой»
Никита Паглазов
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Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц прокомментировал поражение в третьем матче полуфинала Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:2, 1-2).

«Это тонкая грань между победой и поражением, когда всё решают миллиметры, и всё может измениться в любую сторону. Очевидно, они обладатели Кубка Стэнли. Они бывали в подобных ситуациях.

Мы старались добыть победу, нам нужно было забросить больше шайб, взломать игру. У нас были хорошие шансы, но Василевский сделал пару отличных сейвов. Что касается защиты, то сегодня мы смогли хорошо сыграть, перекрывая атакующий потенциал соперника.

По мере того, как ты приближаешься к финалу, уровень сопротивления становится всё выше и выше, нужно прикладывать больше усилий. Обе команды по ходу серии приспосабливаются друг к другу, необходимо искать пути удивить соперника в следующих играх, глубже и усерднее пахать», — цитирует Тротца официальный сайт НХЛ.

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