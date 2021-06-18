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«Авангард» объявил о названии фарм-клуба в ВХЛ

«Авангард» объявил о названии фарм-клуба в ВХЛ
Никита Паглазов
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«Авангард» объявил о названии для своего фарм-клуба.

Как сообщает официальный сайт омской команды, по итогам голосования, проводимого среди болельщиков, новым названием клуба в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) был выбран вариант «Омские Крылья»

В финал вышли три названия: «Омские Крылья», «Асгард» и «Каучук». Голоса поклонников распределились следующим образом: первый вариант набрал 2372 голоса, «Асгард» — 2267, а «Каучук» — 745.

Напомним, ранее у «Авангарда» не было собственного фарм-клуба в ВХЛ. В качестве аффилированного клуба выступал новокузнецкий «Металлург». Также в Молодёжной хоккейной лиге выступают «Омские Ястребы».

«Авангард» является действующим чемпионом КХЛ. В финальной серии Кубка Гагарина 2021 года омичи обыграли ЦСКА со счётом 4-2.

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