«Авангард» объявил о названии фарм-клуба в ВХЛ

«Авангард» объявил о названии для своего фарм-клуба.



Как сообщает официальный сайт омской команды, по итогам голосования, проводимого среди болельщиков, новым названием клуба в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) был выбран вариант «Омские Крылья»



В финал вышли три названия: «Омские Крылья», «Асгард» и «Каучук». Голоса поклонников распределились следующим образом: первый вариант набрал 2372 голоса, «Асгард» — 2267, а «Каучук» — 745.

Напомним, ранее у «Авангарда» не было собственного фарм-клуба в ВХЛ. В качестве аффилированного клуба выступал новокузнецкий «Металлург». Также в Молодёжной хоккейной лиге выступают «Омские Ястребы».



«Авангард» является действующим чемпионом КХЛ. В финальной серии Кубка Гагарина 2021 года омичи обыграли ЦСКА со счётом 4-2.