«Сочи» и «Ростов» заключили соглашение о сотрудничестве

В сезоне-2021/2022 клубом-партнёром «Сочи» в Высшей хоккейной лиге станет ХК «Ростов».

«Как показал опыт прошлых лет, расположение клуба ВХЛ должно быть в непосредственной близости к главной команде. Тем самым сокращается время переезда игроков из одного города в другой, а у руководства клуба КХЛ появляется больше возможностей для отслеживания игроков, а также для посещения матчей команды ВХЛ и общения с её тренерским штабом», — приводит слова спортивного директора «Сочи» Андрея Зюзина официальный сайт «леопардов».

Клуб из Ростова-на-Дону образовался в 2005 году и первоначально назывался «Кондор», а двумя годами позднее получил нынешнее название. Профессиональной командой «Ростов» стал в 2013 году и начал выступать в Российской хоккейной лиге, затем провёл несколько лет в первенстве Высшей хоккейной лиги (ВХЛ-Б), а с сезона-2019/2020 является участником Высшей хоккейной лиги.



В прошлом сезоне команда вышла в плей-офф ВХЛ с 14-го места, где в четырёх матчах уступила «Дизелю».