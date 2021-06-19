«Монреаль» вырвал победу у «Вегаса» в овертайме и вышел вперёд в серии плей-офф
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В третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс» дома в овертайме вырвал победу у «Вегас Голден Найтс» со счётом 3:2 и вышел вперёд в серии – 2-1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Коул Кофилд и Джош Андерсон (2). Андерсон сравнял счёт за две минуты до конца матча, а затем принёс своей команде победу в овертайме. За «Вегас» голы забили Николя Руа и Алекс Пьетранджело.
Ранее в серии «Монреаль» побеждал «Вегас» со счётом 3:2, а «Вегас» выигрывал со счётом 4:1. Четвёртый матч серии между этими командами пройдёт 21 июня.
НХЛ - плей-офф. 1/2 финала. 3-й матч
19 июня 2021, суббота. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 2
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Руа – 23:16' (5x5) 1:1 Кофилд (Судзуки) – 23:54' (5x5) 1:2 Пьетранджело (Пасиоретти, Носек) – 42:22' (5x5) 2:2 Андерсон – 58:05' (5x5) 3:2 Андерсон (Байрон, Котканиеми) – 72:53' (5x5)
В другом полуфинальном противостоянии Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» ведёт у «Нью-Йорк Айлендерс» 2-1 в серии. Ближайший матч команды проведут между собой 20 июня.
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