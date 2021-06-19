«Монреаль» вырвал победу у «Вегаса» в овертайме и вышел вперёд в серии плей-офф

В третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс» дома в овертайме вырвал победу у «Вегас Голден Найтс» со счётом 3:2 и вышел вперёд в серии – 2-1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Коул Кофилд и Джош Андерсон (2). Андерсон сравнял счёт за две минуты до конца матча, а затем принёс своей команде победу в овертайме. За «Вегас» голы забили Николя Руа и Алекс Пьетранджело.

Ранее в серии «Монреаль» побеждал «Вегас» со счётом 3:2, а «Вегас» выигрывал со счётом 4:1. Четвёртый матч серии между этими командами пройдёт 21 июня.

В другом полуфинальном противостоянии Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» ведёт у «Нью-Йорк Айлендерс» 2-1 в серии. Ближайший матч команды проведут между собой 20 июня.