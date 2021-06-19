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Александр Барков прокомментировал получение награды «Фрэнк Дж. Селки Трофи»

Александр Барков прокомментировал получение награды «Фрэнк Дж. Селки Трофи»
Владимир Лаевский
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Финский нападающий «Флориды Пантерз» Александр Барков прокомментировал получение индивидуальной награды «Фрэнк Дж. Селки Трофи», ежегодно вручаемой лучшему нападающему оборонительного плана по итогам регулярного сезона НХЛ. В голосовании ему удалось обойти форвардов Патриса Бержерона из «Бостон Брюинз» и Марка Стоуна из «Вегас Голден Найтс».

«Я хочу поблагодарить моих партнёров, клуб, тренеров и менеджеров. Ничего этого не было бы без них. И, конечно, мою семью, брата, всех, кто помогал мне, всех спортивных медиков в Южной Флориде и Северной Америке.

Хочу поздравить Бержи и Стоуна с отлично проведённым сезоном, пожелать Стоуну удачи в плей-офф. Я равняюсь на этих ребят. В лиге много игроков, с которых я беру пример, но они действительно замечательные хоккеисты. Мне нравится играть с ними, наблюдать за ними. Кое-что я беру на заметку», — приводит слова Баркова официальный сайт НХЛ на русском языке.

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