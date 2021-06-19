Александр Барков прокомментировал получение награды «Фрэнк Дж. Селки Трофи»

Финский нападающий «Флориды Пантерз» Александр Барков прокомментировал получение индивидуальной награды «Фрэнк Дж. Селки Трофи», ежегодно вручаемой лучшему нападающему оборонительного плана по итогам регулярного сезона НХЛ. В голосовании ему удалось обойти форвардов Патриса Бержерона из «Бостон Брюинз» и Марка Стоуна из «Вегас Голден Найтс».

«Я хочу поблагодарить моих партнёров, клуб, тренеров и менеджеров. Ничего этого не было бы без них. И, конечно, мою семью, брата, всех, кто помогал мне, всех спортивных медиков в Южной Флориде и Северной Америке.

Хочу поздравить Бержи и Стоуна с отлично проведённым сезоном, пожелать Стоуну удачи в плей-офф. Я равняюсь на этих ребят. В лиге много игроков, с которых я беру пример, но они действительно замечательные хоккеисты. Мне нравится играть с ними, наблюдать за ними. Кое-что я беру на заметку», — приводит слова Баркова официальный сайт НХЛ на русском языке.