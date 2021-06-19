«В таких ситуациях трудно оправиться». Дебур прокомментировал ошибку Флёри
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Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Питер Дебур прокомментировал ошибку вратаря Марка-Андре Флёри на 59-й минуте третьего матча полуфинальной серии с «Монреаль Канадиенс» (2:3 ОТ, 1-2).
После его неудачной игры клюшкой за воротами форвард «Монреаля» Джош Андерсон поразил пустые ворота и перевёл матч в овертайм.
«В таких ситуациях трудно оправиться. Я не считаю, что мы слабо сыграли в овертайме. Но этот момент сказался на нашей игре», — приводит слова Дебура североамериканский журналист Дэнни Уэбстер на своей странице в «Твиттере».
Напомним, в третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс» дома в овертайме вырвал победу у «Вегас Голден Найтс» со счётом 3:2 и вышел вперёд в серии – 2-1.
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