«В таких ситуациях трудно оправиться». Дебур прокомментировал ошибку Флёри

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Питер Дебур прокомментировал ошибку вратаря Марка-Андре Флёри на 59-й минуте третьего матча полуфинальной серии с «Монреаль Канадиенс» (2:3 ОТ, 1-2).



После его неудачной игры клюшкой за воротами форвард «Монреаля» Джош Андерсон поразил пустые ворота и перевёл матч в овертайм.



«В таких ситуациях трудно оправиться. Я не считаю, что мы слабо сыграли в овертайме. Но этот момент сказался на нашей игре», — приводит слова Дебура североамериканский журналист Дэнни Уэбстер на своей странице в «Твиттере».

Напомним, в третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс» дома в овертайме вырвал победу у «Вегас Голден Найтс» со счётом 3:2 и вышел вперёд в серии – 2-1.