«Спартак» объявил о заключении контракта с форвардом «Трактора» Авциным

«Спартак» на официальной странице в «Твиттере» объявил о заключении однолетнего контракта с нападающим Александром Авциным.



Российский форвард прошлый сезон провёл в «Тракторе».



В минувшем сезоне Авцин принял участие в 59 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил пять шайб и отдал девять результативных передач при показателе полезности «-5». В плей-офф нападающий отыграл четыре матча, записав на своей счёт один гол при коэффициенте полезности «-1».



Ранее московский «Спартак» объявил о подписании контракта с белорусским защитником «Трактора» Олегом Евенко. С двухметровым 30-летним белорусским защитником «Трактора» было заключено соглашение до 30 апреля 2022 года.

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