Дебур: если «Вегас» будет играть так же, не верю, что «Монреаль» победит ещё два раза

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Питер Дебур прокомментировал итоги третьего матча полуфинальной серии с «Монреаль Канадиенс» (2:3 ОТ, 1-2).

«В целом мне понравилась наша игра сегодня.



Если мы будем так же играть на следующей неделе, то мне не верится, что они смогут победить нас ещё два раза», — приводит слова Дебура официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, в третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс» дома в овертайме вырвал победу у «Вегас Голден Найтс» со счётом 3:2 и вышел вперёд в серии – 2-1. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Коул Кофилд и Джош Андерсон (2). Андерсон сравнял счёт за две минуты до конца матча, а затем принёс своей команде победу в овертайме. За «Вегас» голы забили Николя Руа и Алекс Пьетранджело.