Житник: финны почти взяли Канаду системой на ЧМ-2021, но в овертайме решило мастерство

Бывший защитник сборной России Алексей Житник поделился мнением о вкладе штаба Жерара Галлана в победу сборной Канады на ЧМ-2021.



«Победа Галлана и компании в Риге была тренерской? Победы всегда тренерские. По большому счёту «кленовые» выиграли титул в овертаймах в формате «три на три» — в четвертьфинале с Россией и в финале с Финляндией. Именно в таких ситуациях особые требования как раз к тренерам, к их умению принять быстрое решение, почувствовать «лавочку».



«Три на три» — это хоккей или другой вид спорта? В своё время, когда НХЛ ввела овертаймы «четыре на четыре», просто кайфовал — лёд свободен, ты можешь убежать от любого соперника, всё решает индивидуальное мастерство, катание. «Три на три» для мастеров — это вообще бутерброд с икрой, намазывай как хочешь.



Получается, канадцы оказались сильнее в индивидуальном плане? Да, сегодня в НХЛ такой уровень игроков, что, наверное, есть запас перед европейцами. Финны практически взяли канадцев системой, но в овертайме всё решило индивидуальное мастерство.



Плюс мне показалось, что европейские тренеры оказались не совсем готовы к игре «три на три». НХЛ первой перешла на такой формат, он укорачивает смены, предъявляет особые требования к вбрасываниям, к быстрым заменам игроков, к их ролям. Было видно, что в Риге к таким условиям лучше всех подготовлен именно штаб Галлана», — приводит слова Житника Russia-Hockey.ru.

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