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Макдона: такое ощущение, что Кучеров не делает плохих передач в принципе

Макдона: такое ощущение, что Кучеров не делает плохих передач в принципе
Георгий Горностаев
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Защитник «Тампы-Бэй Лайтнинг» Райан Макдона поделился мнением об игре российского форварда Никиты Кучерова.

«О его талантах распасовщика я знал ещё до перехода в «Тампу». Такое ощущение, что плохих передач он не делает в принципе. Плохой лёд или хороший, от Куча шайба всегда прилетает к тебе плоско и точно на крюк.
Оказавшись в «Лайтнинг», я смог оценить и силовой хоккей, в который он играет.

Он знает, что на его спине нарисована мишень, с кем бы мы ни встречались. Это понятно: мы и сами стараемся играть максимально жёстко против лидеров соперника. В каждом матче ему достается, но он и сам раздает немало хитов. Он отлично умеет заслонять корпусом шайбу, не боится залезть в угол ради отбора, не избегает хита в собственной зоне, чтобы сыграть максимально эффективно. Нам всё это хорошо заметно», – цитирует Макдону официальный сайт НХЛ на русском языке.

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