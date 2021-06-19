Уэбер: Прайс – огромная причина, почему «Монреаль» был так успешен

Защитник «Монреаль Канадиенс» Ши Уэбер оценил игру голкипера Кэри Прайса в третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (3:2 ОТ, 2-1).



«Он был просто невероятен. Он – огромная причина, почему мы были так успешны, и сегодня ничего не изменилось. Им удалось хорошее начало матча, тогда они определённо были лучше нас. Однако, на мой взгляд, по ходу игры мы добавили. Но без Кэри у нас не было бы возможности сделать то, что мы в итоге сделали», – цитирует Уэбера официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, что после трёх матчей в серии ведёт «Монреаль» – 2-1. Следующая встреча команд состоится 21 июня в 3:00 мск.

В параллельной полуфинальной паре встречаются «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс».