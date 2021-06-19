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Верите ли вы, что Капризов вернётся в ЦСКА в это межсезонье?

Верите ли вы, что Капризов вернётся в ЦСКА в это межсезонье?
Георгий Горностаев
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Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов по-прежнему не продлил контракт с «Уайлд». Ранее сообщалось, что «Миннесота» намерена предложить Капризову контракт на восемь лет. Американские инсайдеры предполагают, что россиянин вернётся в ЦСКА, чтобы выступить на Олимпиаде-2022.

24-летний россиянин стал лучшим бомбардиром «Миннесоты», забросив 27 шайб и отдав 24 результативные передачи в 55 матчах, а также самым результативным новичком НХЛ. В плей-офф форвард сыграл в семи матчах, в которых забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.

Также Капризов стал победителем премии NHL Fan Choice Awards в номинации «Европейский прорыв года».

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «Верите ли вы, что Капризов вернётся в ЦСКА в это межсезонье?»

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Источник: Кирилл Капризов может вернуться в ЦСКА, чтобы сыграть на Олимпиаде-2022
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