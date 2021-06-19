Главный тренер «Айлендерс» Тротц поделился мнением об игре «Тампы»
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Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц поделился мнением о полуфинальной серией с «Тампой-Бэй Лайтнинг».
«Конечно, я бы хотел, чтобы мы лучше реализовывали моменты. Но надо отдать должное соперникам – они классно обороняются. Я вообще считаю, что Джона Купера в этом смысле недооценивают.
Все говорят про потрясающую атаку «Тампы», но ведь и в защите они действуют превосходно. Вы посмотрите – нас постоянно встречают уже на выходе из нашей зоны! Они здорово играют позиционно, постоянно используют клюшки, оттесняют тебя на периметр… А если вдруг что-то не срабатывает, у них всегда есть Василевский», – цитирует Тротца официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, что после трёх матчей «Лайтнинг» ведёт в серии 2-1.
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