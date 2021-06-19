«Я подумал, что нам конец». Ванечек рассказал, как в самолёт «Кэпиталз» попала молния

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Витек Ванечек рассказал о происшествие с командой, которое произошло по ходу сезона. Во время полёта в самолёт «Кэпиталз» ударила молния.



«Мы услышали резкий шум. Мощный удар. Весь самолет вспыхнул на мгновение. Честно говоря, я подумал, что нам конец. Очень перенервничал. Потом посмотрел на Здено Хару. Даже он был не в лучшем расположении духа», — цитирует Ванечека Russian Machine Never Breaks.



В итоге, самолет приземлился без происшествий. Кал словам Ванечека, после осмотра в корпусе самолета были обнаружены 17 небольших отверстий.

По итогам регулярного чемпионата «Вашингтон» занял второе место в таблице Восточного дивизиона и вышел в плей-офф, где в первом раунде уступил «Бостон Брюинз».