Джош Бейли стал 12-м игроком в истории «Айлендерс», набравшим 50 очков в плей-офф НХЛ
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В четвёртом матче полуфинала Кубка Стэнли «Нью-Йорк Айлендерс» дома обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 3:2 и сравнялся в серии плей-офф – 2-2.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джош Бейли, Мэтью Барзал и Мэтт Мартин. Благодаря заброшенной шайбе Бейли стал 12-м игроком в истории «Айлендерс», набравшим 50 очков в плей-офф НХЛ. В активе канадского форварда теперь 16 голов и 34 передачи в 68 матчах за карьеру в розыгрышах Кубка Стэнли.
Первое место занимает Брайан Троттье (168), на втором месте располагается Денис Потвин (165), а топ-3 замыкает Майк Босси (160). В пятёрку лучших также входят Кларк Гиллис (93) и Боб Бурн (92). Джош лидирует среди действующих игроков «Айлендерс».
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