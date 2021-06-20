Джош Бейли стал 12-м игроком в истории «Айлендерс», набравшим 50 очков в плей-офф НХЛ

В четвёртом матче полуфинала Кубка Стэнли «Нью-Йорк Айлендерс» дома обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 3:2 и сравнялся в серии плей-офф – 2-2.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джош Бейли, Мэтью Барзал и Мэтт Мартин. Благодаря заброшенной шайбе Бейли стал 12-м игроком в истории «Айлендерс», набравшим 50 очков в плей-офф НХЛ. В активе канадского форварда теперь 16 голов и 34 передачи в 68 матчах за карьеру в розыгрышах Кубка Стэнли.

Первое место занимает Брайан Троттье (168), на втором месте располагается Денис Потвин (165), а топ-3 замыкает Майк Босси (160). В пятёрку лучших также входят Кларк Гиллис (93) и Боб Бурн (92). Джош лидирует среди действующих игроков «Айлендерс».